Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Способ получил название «Белый кролик». Человеку от имени звезды или бренда предлагается опрос, после чего для получения вознаграждения необходимо перейти по ссылке. Там пользователь, ожидая деньги, соглашается на «тестовый платеж» или добровольно раскрывает логин и пароль от интернет-банка.

Отмечается, что люди попадаются в ловушку из-за иллюзии получения денег за что-то. Мошенников сложно поймать, потому что они создают сайты-однодневки и крадут незначительные суммы, из-за чего люди не обращаются в полицию.

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