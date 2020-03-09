Фондовые торги в США закрылись в «красной зоне»

Основные индексы США на закрытии бирж показали снижение на 6,3-6,9%, оставшись в «красной зоне», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Индекс Dow Jones обрушился на 6,91%, установившись на отметке в 24076,58 пункта; S&P 500 упал на 6,34%, до 2783,97 пункта; индекс NASDAQ показал снижение на 6,86% и составил 7987,418 пункта.

Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Торги на Нью-Йоркской бирже приостановили после падения индексов

— Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов

— Dow Jones потерял более 2100 пунктов на торгах в США