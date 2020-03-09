«Роснефть» способна нарастить добычу за 1-2 недели, сообщает Bloomberg

«Роснефть» способна нарастить добычу за одну-две недели, сообщает Bloomberg.

«Роснефть» готова к увеличению добычи нефти, начиная уже с апреля.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источник в компании отмечается, что буквально за неделю-две НК способна будет добывать уже на 300 тыс. баррелей в сутки.

В конце прошлой недели Россия вышла из сделки ОПЕК+.

Аналитики отмечали, что в последнее время соглашение работало, скорее, на руку американцам, занимающимся разработкой сланцевых месторождений.

Россия же лишь теряла долю на мировом рынке.