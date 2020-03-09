Торги на Миланской бирже завершились обвалом индекса на 11%
close
Основной индекс FTSE MIB упал более чем на 11% по итогам торгов на Миланской бирже, сообщает ТАСС.
К моменту завершения торгов FTSE MIB составил 18 431 пункт, снизившись на 11,7%. Самые значительные потери понесли энергетические компании Eni (-20,85%) и Saipem (-21,5%), что объясняется падением цены на нефть. Также снижение более чем на 10% показали акции основных банков.
Кроме того, разница в стоимости ценных бумаг Италии и Германии впервые за почти два года преодолела отметку в 200 пунктов, поднявшись более чем на 20% до 224 пунктов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Торги на европейских биржах завершились падением на 7-8%
— Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов
— Торги прерваны в Сан-Паулу из-за обвала биржи на более 10%