Торги на Миланской бирже завершились обвалом индекса на 11%

Основной индекс FTSE MIB упал более чем на 11% по итогам торгов на Миланской бирже, сообщает ТАСС.

К моменту завершения торгов FTSE MIB составил 18 431 пункт, снизившись на 11,7%. Самые значительные потери понесли энергетические компании Eni (-20,85%) и Saipem (-21,5%), что объясняется падением цены на нефть. Также снижение более чем на 10% показали акции основных банков.

Кроме того, разница в стоимости ценных бумаг Италии и Германии впервые за почти два года преодолела отметку в 200 пунктов, поднявшись более чем на 20% до 224 пунктов.

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