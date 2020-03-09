Падение курса рубля замедлило темпы

Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рынка Forex.

Так, по данным на 17.05 мск, курс доллара составил 74,33 руб., а евро — 85,05 рубля.

Также текущие котировки основных марок нефти, а именно Brent и WTI, замедлились на 22%.

Ранее стало известно, что за 20 минут евро вырос на рубль до 86 рублей на международных торгах.

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