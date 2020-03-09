Эксперты считают, что нефть продолжит падать и потянет за собой курс рубля

Большинство экспертов считают, что паника на фоне развала сделки ОПЕК+ продолжится, как и падение цен на нефть. Об этом аналитики рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Многие из опрошенных экспертов сошлись во мнении, что ухудшение позиций котировок нефти и курса рубля — это лишь начало. По их прогнозам, цены на нефть продолжат падать, потянув за собой и рубль.

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василия Карпухина, обрушение стоимости нефти негативно отразится на курсе рубля. Под ударом последствий окажется и долговой рынок.

«Длинные облигации из-за ослабления рубля и падения цен на нефть будут под существенным давлением», — предполагает специалист.

Также он полагает, что страны-участницы развалившейся сделки могут пересмотреть свое решение, увидев последствия, но пока таких сигналов не было.

Улучшений ситуации на рынке не ждет и управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, вероятно, рубль «отправится в свободное падение».

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