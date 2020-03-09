Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения

Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рынка Forex.

По данным на 12.20 мск, курс доллара составил уже не 75 рублей, а — 74,05 рубля. Курс евро после скачка до 86 рублей опустился до 84,27 рубля.

Ранее стало известно, что за 20 минут евро вырос на рубль до 86 рублей на международных торгах.

В пятницу, 6 марта, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не смогла договориться о параметрах сокращения нефтедобычи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские бумаги обвалились на открытии торгов в Лондоне

— Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

— Центробанк решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке