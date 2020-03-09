Российские бумаги обвалились на открытии торгов в Лондоне

Акции российских бумаг продолжают подать после выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные торгов.

В частности, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 снизился на 8,82% до 5892,79 пункта. Бумаги российской компании «Газпром» лишились 24,82% — $4,12. В свою очередь, стоимость бумаг «Новатэка» упала 33,6% до $92,5.

Акции некоторых российских банков снизились на почти 23 — 27%.

В целом российские бумаги потеряли на открытии торгов в Лондоне от 5,8% до 34%.

6 марта глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не смогла договориться о параметрах сокращения нефтедобычи.

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