Мировые цены на нефть обрушились на 30% после срыва сделки ОПЕК+

В начале торгов вечером в воскресенье, 8 марта, цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель.

Как известно, в субботу Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличит добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

Ранее в Вене прошла встреча в рамках ОПЕК+, на которой ее участники не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

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