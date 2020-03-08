Минприроды предлагает обнулить тарифы на вывоз раздельного мусора

Министерство природных ресурсов и экологии России внесло коррективы в проект реформы расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на копию документа.

В соответствии с новой концепцией проекта, предлагается снизить для населения тарифы на вывоз раздельного мусора вплоть до обнуления, а также разрешить компаниям самим утилизировать товары и упаковку. Последнее возможно при наличии у компании собственных мощностей для утилизации, в этом случае она будет освобождена от уплаты экологического сбора.

Кроме того, новая концепция предусматривает разработку разных ставок сбора в зависимости от типа упаковки.

Первая версия новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) была представлена в 2019 году. Она предусматривает введение в России стопроцентной утилизации отходов, связанных как с отечественными, так и с импортными товарами.

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