Китай выделяет $20 млн на борьбу с коронавирусом

Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом, написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.

«Пришли хорошие новости от правительства Китая: они выделяют ВОЗ $20 млн, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

Good news from the Government of #China: they are contributing USD 20 million to @WHO to bolster the global fight against #COVID19. My sincere thanks to Ambassador Chen, who delivered the good news today on behalf of President Xi Jinping as well as the government & people of . pic.twitter.com/I2YvRP3yHl