SOCAR допускает убытки из-за срыва соглашения ОПЕК+

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания допускает убытки от продажи более дешевой нефти после провала соглашения ОПЕК+, передает РИА «Новости».

При этом, компания считает свою операционную деятельность устойчивой благодаря компенсациям данных потерь за счет нефтехимии и нефтепереработки.

Ранее стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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