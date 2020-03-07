Названы популярные у российских женщин направления путешествий
close
В 2019 году россиянки в качестве направлений для путешествий отдали предпочтение Сочи и Еревану. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные интернет-сервиса для путешественников Biletix.
Среди внутренних рейсов самыми популярными в ушедшем году стали Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.
Из зарубежных городов россиянки чаще всего выбирали Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас, Барселону.
При этом жительницы России в среднем бронируют за 23 дня до вылета и путешествуют девять дней.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минус три страны: куда россиянам запретили летать
— Российские путешественники рассказали, сколько денег тратят на поездки
— Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег