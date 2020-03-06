Mastercard закрывает два офиса из-за зараженного коронавирусом сотрудника

Финансовая корпорация Mastercard закрывает два офиса из-за случая заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инфицированный сотрудник ранее работал в бразильском городе Сан-Паулу, после чего прибыл в штаб в американском штате Нью-Йорк. Компания приняла решение о закрытии этих офисов из-за опасности распространения вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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