Новак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля
Министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, необходимо будет с компаниями встретиться и обсудить данную тему.
«Потому что не обсуждали такой вариант», — добавил Новак.
Кроме того, он рассказал, что Россия и ОПЕК договорились продолжать сотрудничество в рамках договоренностей, заключенных в июле прошлого года в Вене.
Ранее состоялась встреча в рамках ОПЕК+, на которой ее участники не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи
— Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти