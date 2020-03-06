Новак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля

Министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо будет с компаниями встретиться и обсудить данную тему.

«Потому что не обсуждали такой вариант», — добавил Новак.

Кроме того, он рассказал, что Россия и ОПЕК договорились продолжать сотрудничество в рамках договоренностей, заключенных в июле прошлого года в Вене.

Ранее состоялась встреча в рамках ОПЕК+, на которой ее участники не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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