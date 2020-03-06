Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Сумма экспорта из России по скрытым разделам таможенной статистки составила $55 миллиардов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Секретно экспортируемыми продуктами являются оружие, боеприпасы, военная техника, самолеты и природный газ. Причем последний составляет три четверти от всего объема секретных поставок. Крупнейшими скрытыми импортерами российской военной продукции являются Египет ($2,4 млрд в 2019 году), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия и США (по $0,9 млрд). Среди импортеров изотопов первое место занимает США.

Однако, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), показатель в $55 миллиардов является не самым большим. Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.

Ранее стало известно, что продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.