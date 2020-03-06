Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

Минфин России предложил конфисковывать средства, которые незаконно выводят за рубеж. Паспорт законопроекта опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно предложенным Минфином поправкам к Уголовному кодексу, разрешено будет конфисковать невозвратную валютную выручку и средства, переведенные нерезидентам с использованием подложных документов.

В пояснительной записке указано, что на данный момент существует разрешение лишь на арест контрабанды, которую перевозят через границу стран ЕАЭС. Статей по валютной конфискации пока в законе нет, хотя, согласно данным Федеральной таможенной службы, за 6 лет было обнаружено более 4 тыс. подобных нарушений.

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