В России женщины чаще получают удовольствие от работы, чем мужчины

Российские женщины чаще испытывают удовольствие от работы, чем мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет медиаофиса Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020.

Согласно документу, женщины больше мужчин удовлетворены выполняемыми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы. Кроме того, они получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности.

При этом почти всех трудоустроенных женщин не устраивает заработок. Так, не вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены — 13,5%.

В медиаофисе ВПН отмечают, что во всех областях экономики средняя заработная плата у женщин меньше, чем у мужчин, вне зависимости от занимаемой должности.

В целом, 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Однако работающие россиянки имеют меньше свободного времени и в два раза больше тратят время на ведение домашнего хозяйства в любой день недели.