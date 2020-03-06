В России стали чаще подделывать банковские карты

В России количество поддельных банковских карт выросло в прошлом году на 57,2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Так, 2019 год общее количество преступлений по статье «Мошенничество» выросло на 14% и составило 219 тысяч. Среди них – число подделок банковских карт выросло на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%.

В ведомстве отметили, что за последние годы наблюдается тенденция постепенного перемещения преступлений в сферу мошенничества, которое составляет 10,8% от общего числа противоправных действий, совершенных в стране.

При этом больше половины мошеннических преступлений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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