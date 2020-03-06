Минюст США обвиняет Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд

Власти США обвиняют Олега Тинькова в нарушении американского налогового законодательства, так как он предоставил ложные налоговые сведения при отказе от американского гражданства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

В документе утверждается, что Тиньков «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд», когда отказался от гражданства США. Ему инкриминируется «мошенничество с налогами».

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