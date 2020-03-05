Питерские власти поддержали решение оргкомитета ПМЭФ об отмене форума

Правительство Санкт-Петербурга поддержало решение оргкомитета Петербургского международного экономического форума об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор города Евгения Елина заявила, что не смотря на важность данного мероприятия, к которому город ежегодно очень тщательно готовится, категорически нельзя подвергать угрозе здоровье людей.

«Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации», — заявила она.

В пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга уверены, что зарубежные партнеры отнесутся с пониманием к сложившейся ситуации. Кроме того, там выразили надежду на скорое улучшение ситуации.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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