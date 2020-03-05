ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — Белоусов.

Отмечается, что решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения

ПМЭФ 2020 года должен был состояться 3-6 июня.