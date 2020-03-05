Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на динамику торгов Московской биржи.

Так, курс евро на настоящий момент составляет 75,12 рубля, а курс доллара — 67,06 рубля.

Отмечается, что это произошло на фоне роста европейской валюты на форексе.

Как стало известно ранее, курс евро впервые с 1 марта 2019 года повысился до 75 рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро на пятницу составил 73,68 рубля

— Рубль растет к доллару и евро вслед за нефтью