Италия выделяет €7,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Правительство Италии постановило выделить €7,5 млрд на поддержку компаний и населения из-за распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте.

«Мы выделили €7,5 млрд на поддержку семьям и компаниям, которые противостоят чрезвычайной ситуации не только с медицинской точки зрения, но экономической», — объявил Конте.

Он добавил, что решение должно быть одобрено Парламентом, потому что предусматривает перераспределение средств.

По последним данным, в Италии заразились 2706, умерли — 107 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спортивные мероприятия в Италии месяц будут проходить без зрителей

— Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

— Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса