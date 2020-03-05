Негосударственные пенсии станут получать на пять лет раньше

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь мужчины и женщины смогут выходить на негосударственную пенсию на пять лет раньше. Согласно действующему закону мужчины получали право на нее в 65 лет, а женщины — в 60.

С момента принятия нового закона, возрастные рамки снижаются до 60 и 55 лет соответственно.

Льготные категории смогут получать выплаты еще раньше при наличии страхового стажа. Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Отмечается, что данная мера направлена на повышение интереса и доверия граждан к негосударственным пенсиям.