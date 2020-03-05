Силуанов перечислил «отмирающие» в России профессии

Министр финансов России Антон Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что отмирает целый ряд профессий. Так, по его мнению, будет сокращаться количество бухгалтеров и охранников.

По словам Силуанова, это связано с применением новых технологий, которые создают новые возможности и тем самым ставят под угрозу целый ряд профессий.

Он также отметил увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Одни создают эти технологии и являются их владельцами, а другие — работают в их компаниях. В качестве подтверждающего примера он привел западные страны с развитой экономикой.

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