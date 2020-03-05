Минэкономразвития заявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК

Как сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова, по решению ВТО, Россия допустила ряд нарушений, но их устранение «не повлечет за собой каких-то существенных действий» или изменений на российском рынке.

«Создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО», — заявила представитель Минэкономразвития.

Майорова заявила, что это решение можно считать победой.

Накануне ВТО в двух пунктах удовлетворила апелляцию Киева по поводу падения объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции. При этом ВТО признала, что сокращение импорта было вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны.

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