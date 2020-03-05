Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Льготные категории смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. При этом страховой стаж не обязателен.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки повысят доверие и интерес к негосударственным пенсиям.
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