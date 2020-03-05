Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Льготные категории смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. При этом страховой стаж не обязателен.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки повысят доверие и интерес к негосударственным пенсиям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

— Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий

— В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии