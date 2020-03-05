Мишустин уволил Сторчака с должности замглавы Минфина РФ

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Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском... Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском...
Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском...
«Газета.Ru»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 3 марта.

В распоряжении говорится, что Сторчак покидает должности в связи с переходом на новую работу.

Сторчак был заместителем министра финансов России с 2005 года.

В феврале РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Сторчак покидает Минфин. Предполагается, что его место займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

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