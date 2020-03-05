Мишустин уволил Сторчака с должности замглавы Минфина РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 3 марта.

В распоряжении говорится, что Сторчак покидает должности в связи с переходом на новую работу.

Сторчак был заместителем министра финансов России с 2005 года.

В феврале РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Сторчак покидает Минфин. Предполагается, что его место займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сергей Сторчак покидает пост замминистра финансов

— В Минфине ответили на вопрос о новых кредитах Венесуэле