Мишустин уволил Сторчака с должности замглавы Минфина РФ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, передает ТАСС.
Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 3 марта.
В распоряжении говорится, что Сторчак покидает должности в связи с переходом на новую работу.
Сторчак был заместителем министра финансов России с 2005 года.
В феврале РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Сторчак покидает Минфин. Предполагается, что его место займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.
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