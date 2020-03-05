Новак покинул заседание ОПЕК+ планово

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что покинул заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в плановом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Планово», — ответил министр на вопрос журналистов по поводу его отъезда.

Новак также подтвердил, что вернется в Вену в пятницу 6 марта.

Ранее стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

Отмечается, что страны-участницы ОПЕК+ изучают возможность сокращения добычи на фоне распространения коронавируса нового типа.

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