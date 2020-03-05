Коллекторы рассказали о причинах просрочки по кредитам

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал основные причины, из-за которых россияне просрочивают кредиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мехтиев заявил, что наиболее распространенными причинами являются финансовые трудности. По данным НАПКА, 30% россиян ссылаются на падение уровня доходов, 20% — на слишком сильную долговую нагрузку, 18% — на потерю работы, 17% — на недостаток свободных средств из-за роста цен, 5% — на семейные обстоятельства и 10% признаются, что не рассчитали свои финансовые возможности.

Кроме того, россияне часто заявляют, что не понимают кредитный договор или не согласны с суммой долга.

Махтеев также отметил, что каждый десятый россиянин готов оплачивать задолженность только после соответствующего решения суда.

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