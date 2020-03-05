Мишустин утвердил правила ввоза не зарегистрированных в РФ лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в РФ лекарств. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам премьера, препараты должны начать поступать тем, кто в них нуждается, уже с апреля текущего года.
Он также добавил, что теперь врачи смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства при обнаружении новых заболевших.
Мишустин также отметил необходимость выпуска подобных лекарств в России. Премьер поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову взять под контроль данный вопрос.
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