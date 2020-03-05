В Совфеде прокомментировали идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

В Совете Федерации считают, что новая система оплаты отпусков и декретов будет надежнее действующей. Об этом сообщает RT со ссылкой на первого зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, в настоящее время не все работодатели четко соблюдают дисциплину исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий.

«Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных,» — сказал Рязанский.

Он отметил, что данное предложение заслуживает внимание. Также сенатор добавил, что последние годы только крупные российские города могли себе позволить самостоятельно решать проблемы из-за нехватки ресурсов, а менее бюджетные фонды всегда были в зоне риска.

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