«Известия»: в России выровняют расценки на электроэнергию

В России планируют ввести единую госполитику в отношении энерготарифов. Об этом сообщают «Известия».

В комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам объяснили, что новая политика будет заключаться в установлении расценок на электроэнергию во всех регионах страны. Тарифы будут максимально приближены к среднему показателю по России — 3,4 рубля за 1 кВт•ч. В субъектах, где цены на электричество на сегодняшний день ниже этого показателя, повышения не будет.

Отмечается, что для реализации данной инициативы, предполагают частично использовать государственные субсидии. Таким образом, в Совфеде планируют снизить цены в убыточных регионах на 50%.