«Известия»: ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России пересмотреть требования к новому способу продажи банками страховых продуктов. Об этом сообщают «Известия».

В материале поясняется, что вместо дискредитировавшего себя в восприятии потребителей инвестстрахования жизни (ИСЖ) банки перешли на схожий инструмент — клиентам предлагается заключить договор накопительного страхования (НСЖ).

Отмечается, что при этом людей информируют о рисках данного инструмента только на стадии подписания, а не в момент, когда граждане принимают решение.

Защитники прав потребителей считают, что существующие требования ЦБ по продаже банками страховок не гарантируют максимальную защиту прав потребителей, которые могут не только не заработать, но и потерять денежные средства.

В КонфОП подчеркнули, что именно по этой причине данный механизм нуждается в корректировке, а регулятор должен принудить банки предоставлять исчерпывающую информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.

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