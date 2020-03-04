Кандидат в премьеры Украины предлагает пересмотреть госбюджет на 2020 год

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть государственный бюджет страны, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Шмыгаль считает необходимым внесение изменений в бюджет для увеличения пенсий и зарплат. Он также призвал сократить бюджетные расходы на зарплаты чиновникам, выделить средства на погашение задолженности по зарплате шахтерам и разработку программы на случай распространения коронавируса нового типа.

Ранее Верховная рада на внеочередном планерном заседании проголосовала за отставку нынешнего премьера страны Алексея Гончарука. Президент страны Владимир Зеленский предложил на пост премьера кандидатуру Дениса Шмыгаля.

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