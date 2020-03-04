МВФ предсказал снижение роста мировой экономики в 2020 году

Показатели роста мировой экономики в 2020 году снизятся по сравнению с уровнем прошлого года на фоне распространения коронавируса нового типа, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом сообщает ТАСС.

Влияние коронавируса на глобальную экономику затрагивает и спрос, и предложение, отметила глава МВФ. Она подчеркнула, что неопределенность на фоне эпидемии приведет к снижению роста, однако на данный момент нельзя предсказать продолжительность и серьезность эффекта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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