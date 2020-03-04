В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
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Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
По ее словам,на ситуацию косвенно влияют события в других странах, но ситуация с финансовыми рынками в РФ достаточно стабильная.
«Есть косвенные влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточно стабильная», — сказала она.
Юдаева добавила, что ситуация требует постоянного наблюдения.