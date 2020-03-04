Украинский «Нафтогаз» и США обсудили новые меры против «Северного потока — 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что он обсуждает с США введение новых мер для срыва строительства «Северного потока — 2».

По словам Коболева, Россия еще предпримет попытку реализовать проект газопровода. Несмотря на то, что Россия, как считает Коболев, не сильна в создании эффективных судов-трубоукладчиков, небольшой шанс на продолжение строительства существует.

Как считает глава украинской компании, необходимо принять исчерпывающие меры, для того, чтобы проект «Северного потока — 2» «был мертв». Он уточнил, что обсуждает данный вопрос с представителями властей США в Колумбии.

Кроме того, Коболев отметил, что санкции против газопровода были эффективны, и выразил надежду, что правительство США продолжит эту политику в отношении проекта.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее стало известно, что Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на египетский порт.