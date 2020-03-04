Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, стагнация реальных доходов российских граждан связана с падением цен на нефть со $100 до $60 за баррель. Путин подчеркнул, что Россия уже сделала первые шаги к тому, чтобы экономика страны перестала зависеть от энергоносителей.

«Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе», — пояснил глава государства.

Однако он отметил, что перестроить экономику «одним щелчком пальцев» невозможно, уход от нефтезависимости требует времени. Путин подчеркнул, что в таких условиях поднимать благосостояние населения сложно, но правительство обсуждает дополнительные усилия, которые можно предпринять для изменения ситуации.

Ранее президент сообщил, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.