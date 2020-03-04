Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на египетский порт
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Судно «Академик Черский», способное завершить строительства газопровода «Северный поток — 2», двигается на запад в сторону египетского порта Суэц. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vesselfinder.
Планируется, что «Академик Черский» прибудет в пункт назначения 25 марта.
Ранее министр энергетики Александр Новак назвал «Академика Черского» судном, способным достроить газопровод «Северный поток — 2».
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
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