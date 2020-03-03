В Минфине РФ положительно оценили снижение ставки ФРС США

Заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев заявил, что снижение ключевой ставки ФРС США является позитивным решением. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, сокращение ставки — это «признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику».

Моисеев отметил, что такая мера поддержит экономический рост.

«Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — сказал Моисеев.

Ранее ФРС США уменьшила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%.

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