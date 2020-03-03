В Минфине РФ положительно оценили снижение ставки ФРС США
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Заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев заявил, что снижение ключевой ставки ФРС США является позитивным решением. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сокращение ставки — это «признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику».
Моисеев отметил, что такая мера поддержит экономический рост.
«Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — сказал Моисеев.
Ранее ФРС США уменьшила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%.
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