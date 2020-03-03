ОПЕК+ из-за коронавируса ограничит число делегатов на встрече и не пустит СМИ
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Страны ОПЕК+ приняли решение допустить на заседание 5-6 марта минимально возможное число делегатов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление альянса.
Помимо ограничений по числу делегатов, на встрече в штаб-квартире ОПЕК в Вене будет запрещено присутствовать журналистам.
В заявлении говорится, что такие меры необходимы «из рисков здоровью, которые могут возникнуть, когда такое большое количество людей собирается в одном месте».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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