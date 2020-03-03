ФРС США снизила ключевую ставку на фоне коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сократить ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%, чтобы обезопасить американскую экономику от последствий вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает Fox Business, ссылаясь на заявление финансового регулятора Соединенных Штатов Америки.

Как стало известно, ключевая ставка была снижена до 1-1,25%.

Отмечается, что ФРС уменьшила ее на 50 базисных пунктов. До этого ключевая ставка находилась на уровне 1,5-1,75%.

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