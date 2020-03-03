Лукашенко заявил о намерении продолжить покупать нефть в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна продолжит закупать российскую нефть. Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, некоторые страны, в том числе Россия, «при помощи вентиля на нефтяной трубе» склоняет Минск к выгодным для себя решениям. Для получения большей независимости и снижения цен на нефть, как считает Лукашенко, Белоруссии необходимо диверсифицировать отрасль.

Лукашенко поставил задачу — найти новых поставщиков сырья. Однако, он подчеркнул, что от российской нефти отказываться не собирается.

«Российская нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что предполагает закупать в России 50-60% сырья, а недостающую долю получать через Балтику и Одессу.

Ранее Лукашенко заявил о недополучении Белоруссией около 1 млн тонн нефти ежемесячно.