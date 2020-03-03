РФ продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР на фоне коронавируса

Россельхознадзор продлил на неопределенный срок запрет на ввоз в Россию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении говорится, что такое решение принято с целью защиты российской территории от заноса вируса 2019-nCoV.

«...продлеваются на неопределенный срок до особого указания», — говорится в сообщении.

Речь идет также о декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов из Китая.

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