РФ продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР на фоне коронавируса
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Россельхознадзор продлил на неопределенный срок запрет на ввоз в Россию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В распоряжении говорится, что такое решение принято с целью защиты российской территории от заноса вируса 2019-nCoV.
«...продлеваются на неопределенный срок до особого указания», — говорится в сообщении.
Речь идет также о декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов из Китая.
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