Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса

Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бирж.

Отмечается, что по состоянию на закрытие торгов Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 4,75% и достиг 26617,51 пункта. Также рост показали индексы NASDAQ (4,07%) и S&P 500 (3,19%).

На прошедшей неделе основные фондовые индексы показали рекордное снижение на более чем 10% из-за опасений на фоне распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 89 710 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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