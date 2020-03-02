Москва и Минск изменили цены на поставку российского газа в Белоруссию

Москва и Минск подписали протокол об изменении соглашения о порядке формирования цен на поставку российского газа в Белоруссию, говорится на сайте Минэнерго России.

«Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году», — отмечает ведомство.

Протокол подписали министрэнергетики России Александр Новако и посол Белоруссии в России Владимиром Семашко.

В середине февраля Россия и Белоруссия договорились о ценах на российский газ на 2020 год. Как было объявлено, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года.

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