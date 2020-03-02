Путин: механизм ОПЕК+ эффективен для стабильности энергорынков

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам российского лидера, предстоящая встреча в Вене в формате ОПЕК+, которая пройдет с 4 по 6 марта очень важна.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что за счет этого Россия получила дополнительные доходы в свой бюджет «и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития».

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