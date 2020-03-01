Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Как выяснилось, траты россиян в интернете снижаются в течение пяти лет. Если в 2015 году средний чек покупок в сети составлял 3,6 тыс. рублей за покупку, в 2018 году люди оставляли в интернет-магазинах уже 3 тыс. рулей, а в 2019 году – 2,6 тыс. рублей.

Средний чек покупок в зарубежных магазинах в сети в 2019 году составил $7,5, а в 2015 году был $18.

По словам президента ассоциации Александра Иванова, россияне чаще всего покупают в отечественных магазинах одежду, бытовые товары и электронику.

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